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TFF Yönetimi, Ali Koç ve Semih Özsoy ile görüşme yaptığını doğruladı

Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde Ali Koç, Semih Özsoy, Zekeriya Alp ve Nihat Özdemir arasında yapıldığı iddia edilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

12.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:24TFF Yönetimi, Ali Koç ve Semih Özsoy ile görüşme yaptığını doğruladı

Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde Ali Koç, Semih Özsoy, Zekeriya Alp ve Nihat Özdemir arasında yapıldığı iddia edilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada görüşmenin gizli olmadığı ve TFF'nin kapısının herkese açık olduğu belirtilirken yapılan görüşmenin pek çok kulüp başkanı ile yapılandan farklı olmadığının altı çizildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Medyamızda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ve Semih Özsoy ile MHK Başkanımız Zekeriya Alp'in de bulunmasıyla kendi işyerinde yapmış olduğu toplantı, gizli bir toplantıymış gibi yer almıştır. Sayın Başkanımız, bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile UEFA'da önemli bir görüşmede olduğu için konuyla ilgili açıklamanın bugün yapılması uygun görülmüştür. Bilinmelidir ki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, kulüp başkanları ve yönetimleri ile düzenli olarak görüşür. Federasyonun ve Başkanımızın kapısı, futbol ailesinin içindeki herkese açıktır. Kulüp başkanlarına çeşitli zamanlarda, Federasyonumuz ve bağlı kurulların uygulamaları ile ilgili rahatsızlıklarını, istedikleri zaman iletebilecekleri bildirilmiştir. Bu görüşme de pek çok kulüp başkanı ile yapılan görüşmelerden farklı değildir. Bu haberin, kamuoyunda, sanki bir takım kollanıyormuş ya da kollanılacakmış algısı yaratmak için kullanılması üzüntü vericidir. Fenerbahçe Kulübü'nün değerli temsilcilerinin Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in yoğunluğu sebebiyle Sayın Özdemir'in ofisinde görüşmelerinin tarafımızca hiç bir mahsuru yoktur. Gizli bir toplantının İstanbul'un merkezinde, pek çok adamı ve gazetecinin geldiği bir yerde yapılmayacağını herkes bilir. Bu görüşmeler telefonla da, yüz yüze de, devamlı olarak her kulüp temsilcisiyle yapılmaktadır. Bu tür art niyetli yaklaşımların Türk futboluna herhangi bir katkısının olmayacağı kanaatindeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi kimle nerede görüştüğü ile değil Türk futbolunun değerini futbol ailesinin kurullarımıza güvenini artırmak, yapılan hataları minimuma indirmek için yaptığı çalışmalar ile değerlendirilmelidir. Bu çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir."


- İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Semih Özsoy, Ali Koç, Spor

Kaynak: DHA

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