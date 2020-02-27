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TFF, Zonguldak Kömürsporla ilgili kararını verecek

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) yetkilileri, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunu ve Devrek Sahasını inceledi.

27.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:24TFF, Zonguldak Kömürsporla ilgili kararını verecek
Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) yetkilileri, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunu ve Sahasını inceledi.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Kömürspor'un iç sahada maçlarına ev sahipliği yapan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunun bozuk zeminini geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) yetkilileri tarafından incelenmişti. Yetkililer, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda maçların oynanabileceği ancak sahanın bakıma alınması için talimat verilmişti.

Sahanın bakıma alınmasına rağmen hala toparlanmaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) yetkilileri son kez inceleme yapmak için kente geldi. Yetkililer Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunun zeminini kapalı tribünleri inceledi.

Ardından Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri alternatif saha olarak gösterilen Devrek İlçesine giderek Devrek sahasını inceledi. Yetkililer Devrek Sahasının zeminini ve kapalı tribünlerini inceledikten sonra raporu hazırlamak için kentten ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun maçların Devrek sahasında oynanıp oynanmayacağı ile ilgili raporu önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Devrek, Spor

Kaynak: İHA

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