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TFFHG ve İl Hakem Kurulundan kınama

Kayseri Süper Amatör Küme'de geçtiğimiz hafta sonu yaşanan olay sonrası Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Kayseri Yönetim Kurulu ve Kayseri İl Hakem Kurulu kınama mesajı yayınladı.

20.11.2019 08:59 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:04TFFHG ve İl Hakem Kurulundan kınama
Süper Amatör Küme'de geçtiğimiz hafta sonu yaşanan olay sonrası Faal Hakemleri ve Gözlemcileri Kayseri Yönetim Kurulu ve Kayseri İl Hakem Kurulu kınama mesajı yayınladı.

Yapılan açıklamada, "17.11.2019 Pazar günü Argıncık Stadında oynanmakta olan, Süper Amatör Küme, Trend Gayrimenkulspor-Sağlıkspor müsabakasında, Sağlıkspor takımının sporcuları tarafından müsabaka hakemi Ahmet Ulu ve Yardımcı Hakemleri Erkan Kırçıl ile Deniz Apaçık'a karşı yapılan fiili saldırı, darp, şiddet ve kötü söz eyleminde bulunmaları nedeniyle 60. dakikasında müsabaka hakem tarafından tatil edilmiştir. Gelişen olaylar sonucunda bu tür seviyesiz ve fütursuzca yapılan ve saldırıyı gerçekleştiren Sağlıkspor sporcularını, Kayseri İl Hakem Kurulu ve Hakemlerimiz adına şiddetle kınıyor; Hakemlerimiz Ahmet Ulu, Erkan Kırçıl ve Deniz Apaçık'a geçmiş olsun dileklerimizle; her zamanki hakkaniyet ve disiplinden taviz vermeden bu olaya adı karışanlarla ilgili idari ve adli yasal işlemlerin yürütülmesinin sonuna kadar takipçisi olacağız"denildi. - KAYSERİ

Türkiye, Kayseri, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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