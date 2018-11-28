Tffhgd: "Art Niyetli Olmadık"

Türkiye
Faal Futbol
Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), VAR (Video Asistan Hakem) sisteminin oturması için zamana ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.
TFFHGD Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, hakemlerin her zaman görev bilinci içinde tarafsızlık ilkesinden ayrılmayarak görevlerini yaptıklarını dile getirilerek, "Görevimizi ifa ederken de kurumsal kimliğe zarar verecek art niyetli yönetim anlayışının içinde hiçbir zaman olmadık ve olmayacağımızın bilinmesini isteriz" denildi.
'Anlayış gösterin'
Açıklama şöyle devam etti:
"Takdir edersiniz ki lig tarihimizde bu düşüncede olan kişiler camiamızdan uzaklaştırılmış ve bunların bugün camiamız içerisinde olması da mümkün değildir. Kamuoyunun bildiği gibi 3 Temmuz sürecinde hiçbir arkadaşımızın yaşanılan süreçte olmaması en büyük kanıtımızdır. Fakat bugün 3 Temmuz sürecini yaşatanlar boş durmamakta ve futbolda da kaosa sürüklenmemizi istemektedirler."
Futbol hakemliğinde yeni bir sisteme geçildiği ifade edilerek, "Nasıl bir kulübün kadrosu yenilendikten sonra bir süreç yaşayabiliyorsa bizler de bu süreçten geçmekteyiz. Bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Sayın Yıldırım Demirören
ve Yönetim Kurulu, içimizden çıkan Merkez Hakem Kurulu
, hakem ve gözlemcilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu kamuoyu ile paylaşır, futbolun tüm paydaşlarına bu süreçte bizlere gerekli anlayışı göstereceğini ümit eder, kamuoyunu saygı ve sevgiyle kucaklarız" denildi.
Futbol,Türkiye Futbol Federasyonu
28 Kasım 2018 Çarşamba 07:10