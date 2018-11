Tffhgd: "Art Niyetli Yönetim Anlayışının İçinde Hiçbir Zaman Olmadık"

27 Kasım 2018 Salı 11:04



İSTANBUL/ DHA Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), VAR ile birlikte yeni bir sisteme geçildiğini belirterek, "Nasıl bir kulübün kadrosu yenilendikten sonra bir süreç yaşayabiliyorsa bizler de bu süreçten geçmekteyiz" ifadelerini kullandı.TFFHGD'den yazılı yapılan açıklama şöyle;"Futbol Liglerinin başlangıcından, günümüze kadar süregelen futbol oyununda; Hakemler olarak kulüplerimize ve güzide kulüplerimizin değerli taraftarlarına karşı görev bilinci içerisinde tarafsızlık ilkelerinden ayrılmayarak görevimizi ifa etmekteyiz. Görevimizi ifa ederken de kurumsal kimliğe zarar verecek art niyetli yönetim anlayışının içinde hiçbir zaman olmadık ve de olmayacağımızın bilinmesini isteriz. Takdir edersiniz ki lig tarihimizde bu düşüncede olmayan kişiler camiamızdan uzaklaştırılmış ve bunların bugün camiamız içerisinde olması da mümkün değildir. Kamuoyunun bildiği gibi 3 Temmuz sürecinde hiçbir arkadaşımızın yaşanılan süreçte olmaması en büyük kanıtımızdır. Fakat bugün 3 Temmuz sürecini yaşatanların boş durmadığı ve futbolda da kaosa sürüklenmemizi istemektedirler. Hangi spor dalı olursa olsun bir sporcunun yetişmesi en az 8-10 yıl gerekmektedir... Bir hakeminde yetişmesi bu süreleri kapsamaktadır. Alınan saha sonuçlarında her hatada bir hakemi feda etmek önceliğimiz olmamakla beraber hatanın da karşılığı futbolun kendi kuralları içinde düşünülmelidir. Burada da Merkez Hakem Kurulu 'na görev düşmektedir. Yakın geçmişte soyunma odalarında hakemler alıkonularak, saldırıya ve hakaretlere maruz kalmış, tarafımızdan tasvip edilmeyen birçok yol denenmiş olmasına rağmen, bizler görev bilinci içerisinde görevimizi en iyi şekilde yapma çabasında olduk ve olmaktayız.Futbolun içinde her kategoride hatalar olmakta ve olacaktır. Önemli olan art niyetli ve bir yerlerden talimatla olmamasıdır.Bugün dünya futbol hakemliğinde yeni bir sisteme geçilmektedir. Bu geçiş sürecinde elbette bizimde tasvip etmediğimiz hatalar olmaktadır. VAR'ın ilk uygulandığı Galatasaray-Akhisarspor maçı sonrası uygulamada doğabilecek olumsuzlukları, endişelerimizi bizler kamuoyu ile paylaşmıştık. Nasıl bir kulübün kadrosu yenilendikten sonra bir süreç yaşayabiliyorsa bizler de bu süreçten geçmekteyiz. Bütün amacımız; doğru ve yerinde eğitimlerle bu dönemi bir an önce atlatıp, hakkaniyet içindeki görev anlayışımıza devam etmemizdir. Bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Yıldırım DEMİRÖREN ve Yönetim Kurulu, İçimizden çıkan Merkez Hakem Kurulu, Hakem ve Gözlemcilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu kamuoyu ile paylaşır, futbolun tüm paydaşlarına bu süreçte bizlere gerekli anlayışı göstereceğini ümit eder, kamuoyunu saygı ve sevgiyle kucaklarız."