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TGB'DEN Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Gençlik Birliği Eskişehir İl Yönetimi ile bir araya geldi.

10.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:44TGB'DEN Başkan Ataç'a ziyaret
Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Gençlik Birliği İl Yönetimi ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluşmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Eskişehir İl Başkanı İshak Aykaç ve yönetimi, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Aykaç, birlik faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgiler verdi. Gençlerin sivil toplum kuruluşları çatısında birleşmesinin gerekli ve güzel bir durum olduğunu ifade eden Başkan Ataç da konuklarına ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyaret sonunda TGB Eskişehir İl Başkanı Aykaç, birlik dergisini Başkan Ataç'a armağan etti. - ESKİŞEHİR

Türkiye Gençlik Birliği, Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

Kaynak: İHA

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