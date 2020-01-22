İBB önünde Demirtaş eylemi

HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının satışının durdurulması için Türkiye Gençlik Birliği üyleri İBB önünde toplanıp, basın açıklaması yaptı.4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ıncezaevinde geçirdiği süreçte Seher ,Devran ve Leylan adında 3 kitabı yayımlamıştı. Demirtaş'ın ilk öykü kitabı olan Seher 2017 yılının en çok satan kitapları arasında yerini almıştı. Eski Eş Başkan Selahattin Demirtaş'ın kitapları Ocak 2020'den itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, İstanbul Kitapçısın da satışa sunuldu. Kitapların İBB kitapçısında satışa sunulması, bir grup Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi tarafından tepkiyle karşılandı. İBB önünde toplanan TGB üyeleri, satışın durdurulması için basın açıklaması yapıp, dilekçe verdi.

SLOGAN ATTILAR

Saraçhane'de bulunan İBB önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup sloganlar attı.TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, "Bu kitapların içeriği önemli değildir. Abdullah Öcalan, Cemil Bayık, Murat Karayılan hikaye ya da şiir kitabı yazsa onları da İBB basacak mı? Dağıtacak mı?" dedi.

Gençer, "Bu kitapların satışını derhal durdurun. Şehit aileleri ve Türk milletinin vicdanını daha da yaralamayın" diyerek basın açıklamasını tamamladı. Açıklamanın ardından bir grup, dilekçeyi İBB yetkililerine teslim etmek üzere belediye binasına girdi.