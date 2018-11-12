Tgb Üyeleri İran'a Gitti

Türkiye Gençlik Birliği
'nin (TGB) 4 üyesi, ABD
'nin İran
'a uyguladığı yaptırımlara tepki göstermek ve çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran
'a hareket etti. Atatürk Havalimanı
Dış Hatlar Gidiş Terminali önünde heyet adına basın açıklamasını okuyan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, 12-15 Kasım tarihlerinde İran'da olacaklarını söyledi.
İran'ın resmi kurumları ve öğrenci liderleriyle görüşeceklerini belirten Gençer, " Amerika
'nın açıkladığı ikinci yaptırım paketine karşı İran devletinin ve halkının yanındayız." dedi.
Gençer, Amerika ve İsrail
'in, Batı Asya
ülkelerini hedef aldığı emperyalist politikaların, Türkiye, İran, Irak
ve Suriye
'nin ortak mücadelesiyle bertaraf edileceğini kaydetti.
Açıklamanın ardından Gençer ve beraberindekiler, İran'ın başkenti Tahran'a giden uçağa geçti.
Amerika Birleşik Devletleri,Tahran,Türkiye Gençlik Birliği,İran
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:41