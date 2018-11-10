Tgc'den Hgc'ye Ziyaret

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ni (HGC) ziyaret etti.<br><br>TGC Başkanı Olcayto'nın cemiyet binasındaki ziyaretinde, TGC Genel Sekreteri Sibel Gümüş, Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Basın İlan Kurumu Hatay İl Müdürü Soner Kavak ve gazeteciler de yer aldı.<br><br>Olcayto, mesleğin sıkıntılarını paylaşarak gazetecilerin sorularını cevapladı.<br><br>Toplantının sonunda Hatay Gazeteciler Cemiyeti adına TGC Başkanı Turgay Olcayto'ya plaket verildi.