10 Kasım 2018, 13:50
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Tgc'den Hgc'ye Ziyaret

Tgc

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ni (HGC) ziyaret etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ni (HGC) ziyaret etti.

TGC Başkanı Olcayto'nın cemiyet binasındaki ziyaretinde, TGC Genel Sekreteri Sibel Gümüş, Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Basın İlan Kurumu Hatay İl Müdürü Soner Kavak ve gazeteciler de yer aldı.

Olcayto, mesleğin sıkıntılarını paylaşarak gazetecilerin sorularını cevapladı.

Toplantının sonunda Hatay Gazeteciler Cemiyeti adına TGC Başkanı Turgay Olcayto'ya plaket verildi. Turgay Olcayto,Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,Hatay
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:50