TGC'den Soysal için başsağlığı mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TGC açıklamasında, "TGC Sedat Simavi Ödülleri Sosyal Bilimler Seçici Kurul üyelerinden Mümtaz Soysal'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. Cemiyetimize 1994-2013 yılları arasında Sosyal Bilimler Seçici Kurul üyesi olarak hizmet eden Mümtaz Soysal'ın ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Açıklamada, Soysal'ın cenazesinin 13 Kasım Çarşamba günü Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.

Kaynak: AA