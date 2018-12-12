Tgc Sedat Simavi Ödülleri Sahiplerini Buldu

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:03



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:03

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) kurucu başkanı adına düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2018 Sedat Simavi Ödülleri'ne değer görülen sanatçı, gazeteci, karikatür, edebiyat, spor ve bilim insanları düzenlenen törenle ödüllerini aldı.Taksim The Marmara Otel'de bu yıl 42'ncisi düzenlenen ödül törenine gazeteci, bilim ve ekonomi dünyasından yaklaşık 300 kişi katılım sağladı.Törende TGC Başkanı Turgay Olcayto, "Cemiyetimiz Sedat Simavi'nin çizdiği yoldan ayrılmaksızın dimdik ayakta duruyor. Ülkede düşünceyi ifade özgürlüğünü savunuyor, eleştirel gazeteciliğin önünü açmaya çalışıyor. Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme, bilgilenme hakkı için mücadele etmekten kaçınmıyor" dedi.TURGAY OLCAYTO: SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLERİ GELECEĞE DÖNÜK BİR UMUT IŞIĞIDIRTürkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Turgay Olcayto, törenin açılış konuşmasına Sedat Simavi'yi ölümünün 65. yıldönümünde saygıyla ve özlemle andıklarını ifade ederek başladı.Olcayto, "Cemiyetin kuruluş tarihi olan 1946 yılı aynı zamanda Türkiye'nin tek partili dönemden demokrasiye geçiş sancılarının yaşandığı günlere denk düşer. Bu nedenle de kurucu başkanımız Sedat Simavi'nin biz gazeteciler arasında tartışılmaz bir yeri vardır. Çünkü Simavi hem Osmanlı'nın son yıllarında basının üzerindeki baskılarına, yazılarıyla, usta çizgileriyle karşı çıkmış, hem de Kurtuluş Savaşı'nın başlamasıyla Mustafa Kemal'in mücadelesine hiç duraksamadan destek vermiştir" dedi."Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bugün Sedat Simavi'nin çizdiği yoldan ayrılmaksızın dimdik ayakta duruyor" diyen Olcayto şunları söyledi:Ülkede düşünceyi ifade özgürlüğünü savunuyor, eleştirel gazeteciliğin önünü açmaya çalışıyor. Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme, bilgilenme hakkı için mücadele etmekten kaçınmıyor. Gazetecilerin meslek etiğine uygun görev yapması ve dayanışma içinde olması umudunu ise hiç kaybetmiyor. Bıkıp usanmadan Sedat Simavi'nin o ünlü lafını genç kuşak gazetecilere anımsatıyoruz. Meslek örgütü olarak içinde bulunduğumuz zor koşullara karşın bu prestijli ödülü sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. 2018 Sedat Simavi Ödülleri'ni kazanan bilim insanlarını, gazetecileri, sporcuları yürekten kutluyorum. Bu yılın değerli Seçici Kurul Üyelerine de özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum: Sedat Simavi Ödülleri ülkenin zor günlerinde geleceğe dönük bir umut ışığıdır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."DOKUZ DALDA 17 ÖDÜL VERİLDİ11 Aralık 1953'de yaşamını yitiren TGC kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 42 yıldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor. 3 bin 500'den fazla kuruluş, fakülte ve yayınevine adayları soruldu. Bu yıl 315 kişi ve eser aday oldu. Sonuç olarak dokuz dalda 17 ödül verildi.İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLERGazetecilik Ödülü: Çiğdem Toker - CumhuriyetRadyo Ödülü Yavuz Oğhan - RS FmRadyo Övgü Ödülü: GİZEM ARASTelevizyon Haber Ödülü: FOX TVTelevizyon Haber Övgü Ödülü: Emrullah Erdinç - Kanal DTv Belgesel Ödülü YAĞIZ ŞENKAL'INKarikatür Ödülü: Sefer Selvi - Evrensel GazetesiEdebiyat Ödülü: Kamuran ŞipalSosyal Bilimler Ödülü: Turan AkıncıSosyal Bilimler Övgü Ödülü: Büşra SanayFen Bilimleri Ödülü: Prof. Dr. Ahmet Kerim AvcıFen Bilimleri Övgü Ödülü: Doç. Dr. Cem SevikSağlık Bilimleri Ödülü: Doç. Dr. Özgür ÖktemSağlık Bilimleri Övgü Ödülü: Prof. Dr. Volkan SeyrantepeSpor Ödülü: Vakıfbank Kadın Voleybol TakımıSpor Övgü Ödülü: A Milli Kadın Voleybol TakımıTören, toplu fotoğraf çekimi son buldu. - İstanbul