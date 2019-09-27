TGF'den Basın İlan Kurumuna ziyaret

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, TGF heyeti ile Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

TGF'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Anadolu basınının sıkıntılarının çözümü noktasında güç birliği sağlanmasının şart olduğu vurgulandı.

Rıdvan Duran, ziyaret dolayısıyla TGF heyetine teşekkür ederken, sıkıntıların giderilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Yılmaz Karaca da Duran'a başarı dileklerini iletti.

Anadolu basınının son dönemde zorluklar içinde olduğunu kaydeden Karaca, BİK'ten taleplerini şöyle sıraladı:

"Gazete ve işletmelerin vergi ve SGK yapılandırmaları dahil tüm borçları 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmeli. Basın İlan Kurumunun zorunlu kıldığı 'Borcu yoktur yazısı' uygulaması da en az 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmalı. Resmi ilan tarifesinin yenilenmeli, yüzde 50 artırılmalıdır. Basın İlan Kurumu komisyon oranı yüzde 15'ten yüzde 8'e düşürülmeli. Bayramoğlu'ndaki Basın İlan Kurumu tesislerinin işletmeciliği özel bir şahsa verildiği için gazeteci meslektaşlarımız tesisten yararlanamamaktadır. Bu tesislerin yeniden Anadolu basınına açılması gerekirse, işletmeciliğinin TGF veya Basın Vakfına devredilmesini talep ediyoruz. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de değil tüm Anadolu basınının gazete sahiplerine kredi sağlanmalı. Meclis kararları resmi ilana dahil edilmeli, başta İzmir olmak üzere birkaç ilde uygulanan belediye meclis kararı yayınlarının tüm illere yayılması sağlanmalı. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin alım-satım ihaleleri BİK tarifesi kapsamına alınmalı."

Karaca, Duran'a medyanın diğer sorunlarını içeren bir dosya da sundu. Dosyada "kağıtta dışa bağımlılığının kalkması", "SGK primlerinin yüzde 50 indirilmesi", "gazete aboneliklerinin desteklenmesi", "icra ilanlarının yerel gazetelerde yayınının iptali yönündeki çalışmalarının durdurulması", "yerel basına KOSGEB kolaylığı sağlanması", "yıpranma payı hakkının geri verilmesi", "yerel merkezli televizyonların uydu bedellerinin düşürülmesi", "internet medyası yasasının yürürlüğe girmesi" ve "basın meslek odasının kurulması" konuları yer aldı.

Kaynak: AA