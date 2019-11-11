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TGF'DEN 'Dijital Medya' Paneli

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, internet gazeteciliğinin bazı art niyetli kişiler tarafından tehdit aracı olarak kullanılmasının üzücü olduğunu söyledi.

11.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:00TGF'DEN 'Dijital Medya' Paneli
Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, internet gazeteciliğinin bazı art niyetli kişiler tarafından tehdit aracı olarak kullanılmasının üzücü olduğunu söyledi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun 60.Başkanlar Konseyi kapsamında düzenlenen 'Dijital Medya' konulu panelde konuşan Başkan Karaca, "Dijital medyanın gelişmesiyle internet medyasındaki kontrolsüz ve denetimsiz durum, bu işi emeğiyle ve iyi yapan gazetecileri de zor durumda bırakıyor. Bazı art niyetli kişiler 150-200 liraya kurdukları internet siteleriyle siyasetçileri ve işadamlarını tehdit ediyorlar. Bu çok üzücü. Yıllardır bu sorunu çözmek için çalışıyoruz, internet medya yasası bir an önce çıkmalı ve denetim altına alınmalıdır" diye konuştu.

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aysel Çetinkaya da panelde yaptığı konuşmada, gazetecilerin dijital medyayı bir tehlike değil fırsat olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Tüm dünyada dijital ve sosyal medya kullanımının her geçen gün artığına dikkat çeken Dr. Çetinkaya, "2018 yılında Türkiye'deki 41 gazetenin toplam tirajı 3 milyon iken, internet kullanıcı sayısı 22 milyon. Reklam yatırımları konusunda da dijital medyanın payı artarken, basının payı azalmaktadır. 2018 yılı itibariyle basının payı 780 milyon lira, dijital medyanın payı 2,3 milyar lira.

Dünya genelinde sosyal medya kullanımının sürekli arttığını belirten Dr. Çetinkaya, gazetecilerin yaptıkları haberleri sosyal medyada kullanmaları gerektiğini ifade etti.

Çetinkaya şöyle konuştu:

"Türkiye'de 29 milyon Twitter, 51 milyon Facebook ve 33 milyon İnstagram kullanıcısı var. Dönemin iletişim aracı WhatsApp ile her gün 65 milyar mesaj gönderiliyor, 1 milyar ayrı grup var. Gazeteciler olarak bu platformlarda yer almamak eksiklik olur. sosyal medyada paylaşılmalı, anahtar kelimelerle daha fazla kitleye ulaşılmalı ve haber başlıklarıyla merak uyandırılmalıdır. Yeni dönemde gazeteci iş ilanları bile bütün medya araçlarını kullanmayı gerekli kılıyor."

Panelin ardından TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Genel başkan vekili Cafer Esendemir, Genel Sekreter Yardımcısı Levent Altun, İstanbul Avrasya gazeteciler Cemiyeti başkanı Oğuzhan Bayrak, Başkan Vekili İbrahim Şahin ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Aysel Çetinkaya günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler. - AYDIN

Yılmaz Karaca, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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