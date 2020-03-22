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TGF Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir: "Anadolu basınına destek verilmeli"

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir, birçok sektör için verilen kamu desteğinden medyanın özellikle yerel medyanın da yararlanması gerektiğini bildirdi.

22.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:54
TGF Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir:
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir, birçok sektör için verilen kamu desteğinden medyanın özellikle yerel medyanın da yararlanması gerektiğini bildirdi.
Esendemir, yazılı açıklamasında, Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını karşısında medya kuruluşlarının zor ekonomik şartlarda yayın yapma mücadelesi verdiğini belirtti.
Esendemir, "Bu süreçte hepimizin sağlığı için belirlenen kurallara harfiyen uymalı, uymayanları uyarmalıyız. Halkın gözü kulağı olan meslektaşlarımız her olağanüstü durumda olduğu gibi görevlerinin başında. Evde kalmanın önerildiği bizlerin de destek verdiği bu süreçte kimse habersiz kalmasın diye görevimizin başında özveriyle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Koronavirüs salgını sürecinde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'nin de ekonomik paket açıkladığını belirten Esendemir, şunları kaydetti:
"Gelirlerin düştüğü bu dönemde kamu görevi üstlenen medya da destek verilen sektörler arasında yer almalıydı. Halkın gözü ve kulağı, tarihin tanığı olan özellikle yerel medya, koronavirüsün en çok darbe vurduğu sektör olmamalı. Şu an ilan, reklam ve satış gelirleri neredeyse yok düzeyine gelmiştir. Koronavirüs sürecinde yayın kuruluşları SGK primleri ve vergilerden muaf tutulmalı. Personel maaşlarına katkı sağlanmalı. Yerel gazetelerde özel haber, sayfa sayısı, köşe yazısı ve tiraj zorunluluğunda esneklik sağlanmalı. Evden ve esnek çalışma yöntemlerine destek verilmeli. Yayın kuruluşlarının varsa Basın İlan Kurumu'ndaki alacakları erken ödenmeli. Bu kurumun garantörlüğünde yayın kuruluşlarına faizsiz uzun vadeli kredi desteği sağlanmalı. Gazetecilere verilen kredi miktarı artırılmalı."
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Kaynak: AA

Etiketler : Cafer Esendemir, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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