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TGF Türkiye Golf Turu'nda 3'üncü ayak başladı

Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) 2020 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 3'üncü ayak müsabakası, Antalya Belek'te başladı.

14.02.2020 18:33 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:33TGF Türkiye Golf Turu'nda 3'üncü ayak başladı
Golf Federasyonu'nun (TGF) 2020 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 3'üncü ayak müsabakası, Antalya 'te başladı.

Mücadelede, National AGGA, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Golf Kulübü ve Alanya Bahçeşehir'den 9'u kadın 21 sporcu sahaya çıktı. Gloria Golf Sahası'nda oynanan müsabakaların birinci raundunun ardından erkekler grossda National AGGA sporcularından Taner Yamaç 73 (+1) gross skorla birinci, Serik BGA'dan Kadirhan Yener 75 (+3) gross skorla ikinci, yine National AGGA'dan Orkunhan Kaplan 78 (+6) gross skorla üçüncü basamakta yer aldı.

Kadınlar grossda National BGK'dan Petek Peker 72 (par) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay 73 (+1) gross skorla ikinci sırada bulunurken, National BGK'dan Ayşe Demir ile Kemer Golf Kulübü'nden Zeynep Ergelmiş 80'er (+8) gross skorla üçüncülüğü paylaştı.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 3'üncü ayak mücadelesinin ikinci raundu 15 Şubat'ta Gloria Golf Sahası'nda devam edecek.



Türkiye, Belek, Kemer, Spor

Kaynak: DHA

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