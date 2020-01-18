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TGF Türkiye Golf Turu'nda ilk gün müsabakaları sona erdi

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu'nda birinci gün müsabakaları sona erdi.

18.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:56TGF Türkiye Golf Turu'nda ilk gün müsabakaları sona erdi
Golf Federasyonu (TGF) tarafından 'da düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu'nda birinci gün müsabakaları sona erdi.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvanın ilk gününü, erkekler gross kategorisinde National AGGA'dan Taner Yamaç 66 (-5) gross skorla birinci tamamladı.
İkinciliği 69 (-2) gross skorla İstanbul Golf Kulübünden Can Gürdenli, üçüncülüğü ise 71 (par) gross skorla National AGGA'dan Orkunhan Kaplan elde etti.
Kadınlar gross kategorisinde ise Antalya Bahçeşehir'den İrem Demir 76 (+5) gross skorla birinci, National BGK'dan Petek Peker 77 (+6) gross skorla ikinci oldu.
Üçüncülüğü ise 80 (+9) gross skorla Kemer Golf Kulübünden Sude Bay ile kulüp arkadaşı Mira İçgören paylaştı.
Yarın ikinci gün müsabakaları ile devam edilecek turnuva, 20 Ocak'ta sona erecek.

Antalya, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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