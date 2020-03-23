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TGK'dan BİK'e teşekkür

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, koronavirüs (Covid-19) salgınının basın sektörünü derinden etkilediğini belirterek, fedakarca çalışan basın emekçilerinin ve halkın doğru haber alması için yayınlarını sürdürme mücadelesi veren basın kuruluşlarının bu zor...

23.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:17
TGK'dan BİK'e teşekkür
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, koronavirüs (Covid-19) salgınının basın sektörünü derinden etkilediğini belirterek, fedakarca çalışan basın emekçilerinin ve halkın doğru haber alması için yayınlarını sürdürme mücadelesi veren basın kuruluşlarının bu zor dönemde desteklenmesini istedi.

Basın İlan Kurumu'nun bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında bir dizi kolaylaştırıcı tedbir alınması sebebiyle BİK Yönetim Kurulu'na ve BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'a teşekkür eden TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, alınması gereken diğer önlemleri ve basın sektörünün beklentilerini şöyle özetledi:

"Halkı doğru bilgilendirmek için fedakarca çalışan basın mensuplarının talepleri, Anadolu Ajansı'nın 3 ay süreyle yerel basından abone ücreti almaması, RTÜK paylarıyla, Türksat kirasının alınmaması veya ertelenmesi, kiranın Türk lirasına çevrilmesi, sigorta ve muhtasar ödemelerinin 3 ay ertelenmesi, vergi borcu sorgulamasına 3 ay süreyle ara verilmesi, başta gazete kağıdı olmak üzere gazete sarf malzemeleri temininin kolaylaştırılması olarak sıralayabiliriz."

Başta muhabir ve kameramanlar olmak üzere sokakta görev yapan basın çalışanlarının da enfekte olmadan görevlerini yapmalarının sağlanması gerektiğine dikkat çeken Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "Kamu görevi yapan arkadaşlarımız zor şartlarda özveriyle çalışmaktadır. Virüs tehdidine rağmen, gerek sahada gerekse işyerlerinde görevli meslektaşlarımızın hijyen şartlarının sağlanması gerekmektedir" dedi.

Kolaylı açıklamasını şöyle tamamladı:

"Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nu oluşturan yaklaşık 20 bin basın emekçisine güveniyor, her zaman ülkemizin, milletimizin ve insanlığın hizmetinde olacağımızı, doğru ve tarafsız habercilik ilkelerinden taviz vermeden görevimizi yapacağımızın sorumluluğunu taşıyacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz." - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Basın İlan Kurumu, Anadolu Ajansı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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