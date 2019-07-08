08.07.2019 15:31
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TGS'DEN SETA RAPORUNA SUÇ DUYURUSU

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHATürkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (SETA) tarafından kendi kurumsal sitesinde yayınlanan "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haber-Kamera: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (SETA) tarafından kendi kurumsal sitesinde yayınlanan "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, SETA hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere aralarında eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, gazeteci Zafer Arapkirli'nin de bulunduğu grup, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliye önündeki meydanda açıklama yapan Durmuş, "Bu raporun bilimsellikle hiç alakası olmayan, tamamen fişlemeye dönük, uluslararası medya kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımızın fişlemeye dönük bir çalışma olduğu çok bariz, ortada" dedi. Durmuş, bu raporla uluslararası medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerin hedef haline getirildiğini söyleyerek raporu hazırlayan vakıf yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Açıklamanın ardından Gökhan Durmuş, suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye girdi. TGS adına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, SETA yetkilileri ve raporu hazırlayan üç kişi hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından soruşturma açılarak cezalandırılmaları talep edildi. TGS'DEN SETA RAPORUNA SUÇ DUYURUSU
Kaynak: DHA
İstanbul, Türkiye, Güncel

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