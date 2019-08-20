Haberler» Spor» Haber

Türk Hava Yolları'ndan Radamel Falcao yalanlaması!

Türk Hava Yollarının yer hizmetleri iştirakçisi Turkish Ground Services, sosyal medyadaki Falcao'ya ait olduğu iddia edilen bilet görselinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

20.08.2019 21:45
Türk Hava Yolları'ndan Radamel Falcao yalanlaması!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki dünyaca ünlü futbolcu Falcao'nun Türkiye'ye gelişine ilişkin sosyal medyada bilet görselinin yayınlanmasına ilişkin Türk Hava Yollarının yer hizmetleri iştirakçisi Turkish Ground Services (TGS) açıklama yaptı.

"UÇUŞ DETAYLARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bilet görselinin gerçeğini yansıtmadığının anlatıldığı açıklamada, "Bugün (20 Ağustos) bazı sosyal medya kanallarında, yolcu rezervasyon sistemimize ait görüntüler paylaşılmıştır. Rezervasyonda bahsi geçen yolcu ismi ve uçuş detayları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Türk Hava Yolları'ndan Radamel Falcao yalanlaması!

Galatasaray, Falcao, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (3)
SIRADAN BİR AKIL: Ya THY için nasıl ucuz bir konu olabilir beyefendi ? Bir insan özel bilgilerinin ve uçuş detaylarının paylaşılması annesine babasına bile bilgi vermek kanunen yasakken ilan edilmesi ne kadar büyük bir sorun farkında değil misiniz ? Bu ne kadar büyük bir zafiyet ?
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
KENAN: Tamamen komediye döndü bu iş resim çekmeler almaya gidiyoruz vs vs iyi olsaydı monaco küme düşmemeye oynamazdı bırakmazdı inşallah gelir gülmeye devam ederiz
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
FARUK NAZ: gerçeği yansıtsın veya yansıtmasın thy için ucuz konular değil mi bunlar? ne diye böyle bir açıklama yapıyorsunuz. oldu o zaman thy''ye bir sorum var şimdi sorucam ve yarın mutlaka soruma cevap vermeniz için basın açıklaması yapmanızı bekliyorum ey thy. . sorum şu: iki kere iki?
Yayından Kaldır
0 4
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
23:24   Atletizmin şampiyonları Bursa'da belirleniyor
23:13   Beşiktaş'ta sürpriz transfer
23:10   Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı'nın acı günü
22:57   Konyaspor, Farouk Miya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
22:57   Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: "Tek hedefimiz şu an için Antalya maçı"
22:54   "Tek hedefimiz şu an için Antalya maçı"
22:30   Trabzonspor, AEK maçı için Atina'da