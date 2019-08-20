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TGS'den sosyal medyadaki rezervasyon görüntüsü açıklaması

Turkish Ground Services (TGS) Yer Hizmetleri AŞ, bugün bazı sosyal medya kanallarında paylaşılan yolcu rezervasyon sistemlerine ait görüntülerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

20.08.2019 21:50 TGS'den sosyal medyadaki rezervasyon görüntüsü açıklaması
Turkish Ground Services (TGS) Yer Hizmetleri AŞ, bugün bazı sosyal medya kanallarında paylaşılan yolcu rezervasyon sistemlerine ait görüntülerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
TGS'den yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı sosyal medya kanallarında yolcu rezervasyon sistemlerine ait görüntülerin paylaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Rezervasyonda bahsi geçen yolcu ismi ve uçuş detayları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Bazı sosyal medya kanallarında, Galatasaray'a transferi gündemde olan Radamel Falcao'ya ait olduğu ileri sürülen rezervasyon bilgileri paylaşılmıştı.

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Kaynak: AA

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