Tgs'nin "Engelsiz Yaşama Destek Ol" Etkinliği

Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri şirketince "Engelsiz Yaşama Destek Ol" etkinliği düzenlendi. Atatürk Havalimanı
'ndaki etkinliğe, TGS'nin engelli çalışanları, Engelli Hakları ve Erişilebilirlik İzleme Denetleme Derneği üyeleri ile bazı davetliler katıldı. "Engelli hakları ve farkındalığı" konulu seminerin ardından Başakşehir Belediyesi
Engelliler Müzik Grubu, performanslarını sergiledi.
Etkinlik kapsamında açılan sergide, görme, konuşma ve işitme engelli Ali Şerafettin Köksal'ın yaptığı ahşap maketleri ile TGS çalışanı Nizamettin Çayır'ın karikatürleri yer aldı.
Dernek Başkanı Ayhan Metin
, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dünya Engelliler Günü
kapsamında TGS yer hizmetleri şirketiyle anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.
Şirkette 300'e yakın engelli personelin çalıştığını ifade eden Metin, Türkiye
'deki kurum ve kuruluşların yüzde 3 oranında engelli çalıştırmasının yasal zorunluluk olduğunu anımsattı.
Metin, engellilere yönelik toplumsal farkındalığı artırmak için TGS çalışanı Nizamettin Çayır'ın da bazı karikatürler çizdiğini kaydederek, "Bu karikatürler engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları ifade etmeye çalışıyor. Bu zorluklardan yola çıkarak, topluma bazı mesajlar veriyor. Bu karikatürleri yapan arkadaşımız kontuarda çalışarak, işini yapıyor, bilet kesiyor. Bir taraftan da engellilerle ilgili yaşanan güçlükleri ve güzellikleri karikatürlerle gösteriyor." diye konuştu.
- "İyi bir iş olursa hiç kimse engelli maaşı almak istemiyor"
TGS İnsanlar Kaynakları biriminde görev yapan otizmli Okan Ertem'in hayatının, işe başladıktan sonra değiştiğini ifade eden Metin, ailesinin de Ertem'deki değişimi mutlulukla ve şaşkınlıkla izlediğini belirtti.
Ertem'in işe başladıktan sonra kendi kararlarını vermeye başladığına dikkati çeken Metin, şöyle devam etti:
"O artık tek başına toplu taşımaya binebiliyor. Kredi kartı kullanmayı öğrendi, bankamatiğe gidip maaşını çekebiliyor, markete gidip ekmek alabiliyor. Bunları tek başına yapabiliyor. Annesi bize 'Oğlum, bana ihtiyaç duymadan bunları yapıyor. Ben ne kadar mutluyum' diyor. Biz şuna inanıyoruz. İyi bir iş olursa hiç kimse engelli maaşı almak istemiyor, bakım parası almak istemiyor. 'İşime gideyim. Oradan kazandığımla ben zaten karşılarım' diyor. Benim de böyle bir sürü arkadaşım ve tanıdığım var. Engelli bakım parasını almıyor ve iyi bir iş bulmuş. Yanında bir de bakıcı barındırıyor. Onun parasını kendisi ödüyor."
07 Aralık 2018 Cuma 13:06