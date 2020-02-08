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TGSD Başkan Yardımcısı Esra Ercan hayatını kaybetti

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkan Yardımcısı Esra Ercan, hayatını kaybetti.

08.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:12TGSD Başkan Yardımcısı Esra Ercan hayatını kaybetti
Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkan Yardımcısı Esra Ercan, hayatını kaybetti.
TGSD'den yapılan açıklamaya göre, Esra Ercan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ercan'ın ölümü, Türk moda endüstrisini yasa boğdu.
Hacettepe Üniversitesi mezunu olan Esra Ercan, 2003-2011 yılları arasında Tesco Türkiye Kurucu Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. Ercan, 2011'den bu yana dünyanın önde gelen mağazalar zincirlerine tasarım, üretim, satın alma ve lojistik desteği sunan Spring Near East Manufacturing Company Limited'in Kurucu Ortağı ve Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
İki çocuk annesi olan 50 yaşındaki Esra Ercan'ın cenazesi, yarın öğlen İstanbul Kanlıca'daki İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Esra Ercan, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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