Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TGTV'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek çağrısı

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, tüm gönüllü kuruluşlar ve üyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katkı sunmaya davet etti.

31.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:06
TGTV'den
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, tüm gönüllü kuruluşlar ve üyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katkı sunmaya davet etti.
Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çok hızlı bulaşım göstererek tüm dünya ülkelerini etkisi altına aldığını hatırlatarak, enfekte sayısı ve ölümlerin de günden güne arttığını kaydetti.
Salgının insanlığın ortak sorunu haline geldiğini dile getiren Akbulut, "Kovid-19'dan vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastanelerde tedavi gören hastalarımıza acil şifalar dileriz." ifadesini kullandı.
Hamza Akbulut, bu küresel soruna karşı, devletlerin iş birliğine gitmesi ve uluslararası sağlık kuruluşlarının ortak çalışmaları acilen başlatması gerektiğini belirterek, salgın dünyada ortaya çıkmasıyla devletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerekli tedbirleri vakit kaybetmeden aldığını anlattı.
Bu sıkıntılı günlerde başta sağlık çalışanları olmak üzere salgınla mesai saati gözetmeksizin mücadele eden tüm kamu çalışanlarını tebrik eden Akbulut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bilimsel yöntem ve etkin istişareler neticesinde devletimizin aldığı kararlara uymalı ve uygulamalıyız. Kişisel olarak aldığımız tedbirler, hem sevdiklerimiz hem de diğer insanlar için hayati öneme sahiptir. Devletimizin ilan ettiği karantina kurallarına, 'Bir insan hayatını kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmak gibidir.' inancıyla hassasiyetle uymalıyız. Bu zorlu günlerde, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yardımlaşmalıyız. Açıklanan ekonomik destek paketi, milletimizin ve iş dünyasının zor günlerini bir nebze olsun hafiflemiştir."
"Kampanya birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dayanışma kampanyasının kardeşliği, birlik ve beraberliği kuvvetlendirdiğine vurgu yapan Akbulut, şöyle devam etti:
"Ülkemiz, bu kampanya ile devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini tüm dünyaya göstermiştir. Her bir vatandaşımız, etrafındaki zorluk yaşayanlara imkan ölçüsünde yardım etmelidir. Yardım kuruluşlarımızın vefa projelerine destek olunmalıdır.
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı üye kuruluşları ile birlikte insan hayatını tehdit eden virüse karşı yapılan mücadelede ve ülkemizin zorlu karantina günlerinde, devletimizin yanında, milletimizin yardımında olduğumuzu, salgınını önlemek için alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan ailelerimize destek sağlamak amacıyla başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dayanışma kampanyasına TGTV olarak destek yapacağımızı, tüm gönüllü kuruluşlarımızı ve üyelerini dayanışma kampanyasına maddi katkı sağlama hususunda gerekli duyarlılığı göstermeye davet ettiğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››TGTV'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi’nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon’da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
İngiltere’de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor Haberler
İngiltere'de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haberler
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor Haberler
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı
Türkiye’de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haberler
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:16: Hatice teyzeden "Vefa Sosyal Destek Grubu"na teşekkür - Haber 18:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la telefonla görüştü - Haber 18:16: Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump'ın telefonda, "Suriye ve Libya'da ateşkesin desteklenmesinin... - Haber 18:15: Çaykur Rizespor'dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek - Haber 18:15: MSB, şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlara yaşam malzemesi dağıttı - Haber 17:40: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız - Haber 17:32: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 17:10: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu - Haber 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber