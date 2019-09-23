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Thames nehri'nde tekne yandı, yolcular nehre atlayarak kurtuldu

İngiltere'de içinde yolcular bulunan bir teknede yangın çıktı.

23.09.2019 10:13Thames nehri'nde tekne yandı, yolcular nehre atlayarak kurtuldu
İngiltere'de içinde yolcular bulunan bir teknede yangın çıktı. Yolcular nehre atlayarak kurtulurken, tekne yanarak battı.

Londra'nın Twickenham ilçesinde, Thames Nehri üzerinde içinde 8 kişinin bulunduğu yolcu teknesinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede tekneye yayılınca, yolcular nehre atlayıp kıyıya yüzerek kurtuldu. Teknede bulunun ve yaralı olarak sahile yüzen 4 kişinin hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi.
Yangın sonrası 6 metrelik teknenin battığı; olayla ilgili araştırma başlatıldığı belirtildi.ekne yandı, yolcular nehre atlayarak kurtuldu



İngiltere, Dünya

Kaynak: DHA

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