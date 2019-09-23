Haberler » Güncel » Haber

Thames nehri'nde tekne yandı, yolcular nehre atlayarak kurtuldu

Thames Nehri'nde tekne yandı, yolcular nehre atlayarak kurtulduİngiltere (DHA) ? İngiltere'de içinde yolcular bulunan bir teknede yangın çıktı.

23.09.2019 10:19
Thames Nehri'nde tekne yandı, yolcular nehre atlayarak kurtuldu
İngiltere (DHA) ? İngiltere'de içinde yolcular bulunan bir teknede yangın çıktı. Yolcular nehre atlayarak kurtulurken, tekne yanarak battı.
Londra'nın Twickenham ilçesinde, Thames Nehri üzerinde içinde 8 kişinin bulunduğu yolcu teknesinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede tekneye yayılınca, yolcular nehre atlayıp kıyıya yüzerek kurtuldu. Teknede bulunun ve yaralı olarak sahile yüzen 4 kişinin hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi.
Yangın sonrası 6 metrelik teknenin battığı; olayla ilgili araştırma başlatıldığı belirtildi.
Thames nehri'nde tekne yandı, yolcular nehre atlayarak kurtuldu

DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:22 Yan tarafta yapılan inşaattan salonlarına dolan betonla şok yaşadılar
12:21 Teröristlerin sınırda bayrak oyunu-2
12:21 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Biz buna da (5'li görüşme) kapalı değiliz"
12:21 Van Büyükşehir Belediyesinden futbol turnuvası
12:21 Oltayla 8 kiloluk levrek avladı
12:20 Vali Aydın Baruş, aşure etkinliğine katıldı
12:20 Bitlis'te maganda kurşunuyla 3 kişi yaralandı