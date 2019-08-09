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THBB/Işık: Faiz indirimi sonrasında inşaatta hareketlilik başlayacaktır

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, "Faiz indirimi sonrasında konut satışları ve inşaat sektöründe hareket başlayacaktır" dedi.

09.08.2019 15:27 THBB/Işık: Faiz indirimi sonrasında inşaatta hareketlilik başlayacaktır
Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, "Faiz indirimi sonrasında konut satışları ve inşaat sektöründe hareket başlayacaktır" dedi.
Türkiye Hazır Beton Birliği'nin (THBB) "Hazır Beton Endeksi" 2019 Temmuz Ayı Raporu'nu değerlendiren Işık, şöyle devam etti:
"Faaliyette son 15 ayın en yüksek endeks değeri elde edilse de faaliyetin halen eşik değerin altında olması istenilen düzeyden uzak olduğunun göstergesi oldu.
"Önceki yılın aynı dönemine göre Güven Endeksi'ndeki görece yüksek düşüş, inşaat sektörünün halihazırda yaşadığı darboğazın devam ettiğine işaret etti.
"Geride bıraktığımız Temmuz ayındaki faiz indirimi sonrasında konut satışlarında ve inşaat sektöründe hareketlilik yaşanacaktır.
"Enflasyonda kalıcı olarak elde edilecek başarı ile paralel olarak faiz indiriminin devam etmesi yalnızca inşaatta değil aynı zamanda ekonominin genelinde bir hareketlilik için şarttır.
"İstihdam artışı, vergi tahsilatı gibi diğer ekonomik göstergelerin iyileşmesi için önce ekonominin canlanması gerekmektedir.
"Temmuz ayında inşaat faaliyetlerindeki kıpırdanmanın faiz indirimi sonrasında devam etmesini bekliyoruz." (Grafik)



Ekonomi

Kaynak: DHA

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