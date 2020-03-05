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The Academy of Magic Filmi

The Academy of Magic filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Academy of Magic filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:59The Academy of Magic Filmi
Yönetmenliğini ve senaristliğini Jorgen Klubien'in üstlendiği aksiyon macera temalı animasyon film i Aura isimli yetim bir çocuğun macerasına odaklanıyor.


Yönetmen: Jorgen Klubien
Senaryo: Jorgen Klubien
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The Academy of Magic
Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 26.06.2020

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 18:13:41