The Academy of Magic Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Jorgen Klubien'in üstlendiği aksiyon macera temalı animasyon filmi Aura isimli yetim bir çocuğun macerasına odaklanıyor.Yönetmen: Jorgen KlubienSenaryo: Jorgen KlubienFilmin Türü: AksiyonOrijinal Adı: The Academy of MagicYapımcı Firma: Siyah Beyaz MoviesYapım Yılı: 2019Yapım Ülkesi: ABDOrijinal Dili: İngilizceFilmin Süresi: 85 dk.Dağıtıcı Firma: CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi: 26.06.2020The Academy of Magic Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.