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"The Archer Huntington Ödülü" Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oğuz Tekin'e verildi

Archer M. Huntington'ın, Nümerik Matematiğe yaptığı katkıları onurlandırmak amacıyla her yıl American Numismatic Society (ANS) tarafından verilen The Archer Huntington Ödülüne, bu yıl Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Tekin layık görüldü.

28.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:40
Archer M. Huntington'ın, Nümerik Matematiğe yaptığı katkıları onurlandırmak amacıyla her yıl American Numismatic Society (ANS) tarafından verilen The Archer Huntington Ödülüne, bu yıl Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Tekin layık görüldü.

Koç Üniversitesi açıklamasına göre, New York'ta düzenlenen ödül töreninde Tekin, 1918 yılından bu yana verilen ödülü kazanan ilk ve tek Türk oldu. Tekin, antik sikkeler ve metroloji üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle ödül aldı.
Eski Yunan ve Roma Nümismatiği üzerine yaptığı çalışmaların tanınması amacıyla ANS Mütevelli Heyeti tarafından seçilen Tekin, 1990'lı yılların başından bu yana kamu müzeleriyle özel koleksiyonlardaki antik sikkelerin teşhis, tanım ve yayınını yaparak numismatik alanına katkıda bulunuyor.

Son 10 yıldır Anadolu kökenli terazi ağırlıkları üzerine çalışmalarını sürdüren Tekin, kariyerine British Museum tarafından yayımlanan daha sonra Uluslararası Akademiler Birliği programına alınarak desteklenen Sylloge Nummorum Greaceorum (SNG) projesinin Türkiye Proje Editörü olarak başladı. Günümüze kadar meslektaşlarıyla birlikte 10'dan fazla SNG cildi hazırlayan Prof. Dr. Oğuz Tekin, son 10 yıldır yürüttüğü Corpus Ponderum Antiquorum et Islamicorum projesiyle arkeolojinin unutulmaya yüz tutmuş en önemli kamusal araçlarından biri olan terazi ağırlıklarını yeniden arkeolojinin gündemine taşıdı.
Yurt içi ve yurt dışındaki pek çok kamu müzesiyle özel koleksiyonlarda yer alan terazi ağırlıklarının teşhis, tarihlendirme ve yayınının yanı sıra yurt dışındaki bilimsel toplantılara katılan Oğuz Tekin, antik metroloji alanına da sağladığı bilimsel katkılarla öne çıkıyor.
Numismatik ve terazi ağırlıkları konusunda yayımlanmış 30'dan fazla kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan ve 2017 yılından itibaren üniversiteye bağlı bir araştırma merkezi olan Antalya'daki Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nin ( AKMED) direktörlüğünü yürüten Prof. Dr. Oğuz Tekin, AKMED'de "Numismatik Yaz Okulu" düzenliyor.

Her yıl yurt içi ve yurt dışından 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen programda sikkenin icadından Bizans İmparatorluğu'nun sonuna kadar olan dönemde basılmış antik sikkeler ve para tarihi ele alınıyor.

Koç Üniversitesi, Oğuz Tekin, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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