14.06.2019 11:27
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The Away Days'den çarpıcı bir video klip

The Away Days

Başarılı indie-pop grubu The Away Days, Nisan ayında yayımlanan ve önde gelen birçok mecra tarafından tam not alan "Designed" teklisinin düşünce uyandıran video klibiyle sizlerle!

The Away Days'in gitarist ve vokalisti Can Özen'in yönetmenliğini yaptığı klip İstanbul'un yakınındaki küçük bir köyde geçiyor. Melodik ve sıcak synth seslerinin, kusursuz gitar harmonilerinin üzerini örterek yarattığı rüya atmosferinde, bilinmeyen güçlerin gündelik varoluşumuzu kontrol edişinden bahsediyor. Klibin kurgusunu Can Özen şöyle yorumluyor.

"Videonun teması, bilim kurgulardan esinlenilmiş, masum bir kızı yakalamaya ve kontrol etmeye çalışan bir hayat-hacker'ı üzerinden görsel olarak sunuluyor. Fakat ardından bu hacker'ın da bir üst seviyede kontrol ediliyor olması ve bu durumun beraberinde ortaya çıkardığı çoklu kontrol seviyeleri vurgusu da var. Bazen, insan kendi kararları üzerinde kontrolünü kaybetmiş gibi hisseder. Sanki başkası tarafından dizayn edilmiş gibi!"

Kaynak: Bültenler
Masum, İstanbul, Güncel

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