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The Bad Guys Filmi

The Bad Guys filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Bad Guys filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:58The Bad Guys Filmi
Pierre Perifel yönetmenliğini üstlendiği animasyon film inin senaryosunu yazar Aaron Blabey'in kitabından Etan Cohen ve Hilary Winston birlikte kaleme almışlar.


Yönetmen: Pierre Perifel
Senaryo: Aaron Blabey, Etan Cohen, Hilary Winston
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Bad Guys
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 24.09.2021

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 18:13:46