The Bad Guys Filmi

Pierre Perifel yönetmenliğini üstlendiği animasyon film
inin senaryosunu yazar Aaron Blabey'in kitabından Etan Cohen ve Hilary Winston birlikte kaleme almışlar.Yönetmen:
Pierre PerifelSenaryo:
Aaron Blabey, Etan Cohen, Hilary WinstonFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
The Bad GuysYapımcı Firma:
Universal PicturesYapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
24.09.2021 The Bad Guys Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.