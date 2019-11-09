The Batman Filmi

Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu film
in senaryosunda yönetmen Reeves'le birlikte Bill Finger, Bob Kane ve Mattson Tomlin'in imzalarını görüyoruz. Yeni Batman
'i Robert Pattinson'un ve Catwomen'ı Zoë Kravitz'in canlandıracağı film
de diğer rollerde Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell ve Andy Serkis yer alıyorlar. Yönetmen :
Matt ReevesSenaryo:
Matt Reeves, Bill Finger, Bob Kane, Mattson TomlinOyuncular:
Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell, Andy SerkisFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
The BatmanYapımcı Firma:
Warner Bros.Yapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros.Vizyon Tarihi:
25.06.2021 The Batman Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.