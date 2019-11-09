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The Batman Filmi

The Batman filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Batman filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:58The Batman Filmi
Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu film in senaryosunda yönetmen Reeves'le birlikte Bill Finger, Bob Kane ve Mattson Tomlin'in imzalarını görüyoruz.

Yeni 'i Robert Pattinson'un ve Catwomen'ı Zoë Kravitz'in canlandıracağı film de diğer rollerde Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell ve Andy Serkis yer alıyorlar.


:Matt Reeves
Senaryo:Matt Reeves, Bill Finger, Bob Kane, Mattson Tomlin
Oyuncular:Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell, Andy Serkis
Filmin Türü:Aksiyon
Orijinal Adı:The Batman
Yapımcı Firma:Warner Bros.
Yapım Yılı:2021
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:Warner Bros.
Vizyon Tarihi:25.06.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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