20.06.2019 10:54
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The Boy 2 Filmi

The Boy 2 Filmi

The Boy 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Boy 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Lanetli Çocukfilminin devam halkası olan The Boy 2, Heelshire Köşkü'nün geçmişinden habersiz bir şekilde oraya taşınan, masum bir ailenin hikayesini konu ediyor. Eve yerleşmeye çalışan ailenin küçük oğulları bu süreçte, Brahms adını verdiği gerçek boyutlardaki bir oyuncak bebekle arkadaşlık kurmaya başlar.

Başrolünü Katie Holmes’un üstlendiğifilmin yönetmen koltuğunda, ilkfilmin de yönetmenliğini üstlenen William Brent Bell oturuyor. Gerilim türündekifilmin senaryosu ise, ilkfilmdeki gibi Stacey Menear’a ait.


Yönetmen:William Brent Bell
Senaryo:Stacey Menear
Oyuncular:Ralph Ineson, Katie Holmes, Owain Yeoman, Christopher Convery
Filmin Türü:Korku
Orijinal Adı:The Boy 2
Yapımcı Firma:Huayi Brother Pictures
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:Pinema
Vizyon Tarihi:26.07.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Masum,Sinema

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