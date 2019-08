The Call Of The Wild Filmi

The Call of the Wild Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Jack London'ın romanından Michael Green'in senaryolaştırdığı ve yönetmenliğini Chris Sanders'ın üstlendiği film de bir kızak köpeğinin, Alaska'da vahşi yaşamda hayatta kalmak için verdiği mücadele konu ediliyor. Filmin başrollerinde usta oyuncu Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Bradley Whitford ve Karen Gillan rol alıyorlar.Chris SandersMichael Green, Jack LondonHarrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford, Jean Louisa Kelly, Cara Gee , Wes Brown, Terry Notary, Preston Bailey, Colin Woodell, Alex Solowitz, Adam Fergus , David M Sandoval Jr., Brad Greenquist, Chase Victoria, Scott MacDonald, Larry Cedar, Stephanie Czajkowski, Kirk Geiger, Karl Makinen, Micah Fitzgerald, Troy Dillinger, Anthony Molinari, Chris Graham, Allen Kepler, Lisa Y. Sheeler, Chris McLaughlin, Scott Buckley, Heather McPhaulAnimasyonThe Call of the WildTwentieth Century Fox Film2019ABDİngilizceTME (The Moments Entertainment)21.02.2020