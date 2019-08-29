The Call Of The Wild Filmi

Jack London'ın romanından Michael Green'in senaryolaştırdığı ve yönetmenliğini Chris Sanders'ın üstlendiği film
de bir kızak köpeğinin, Alaska'da vahşi yaşamda hayatta kalmak için verdiği mücadele konu ediliyor. Filmin başrollerinde usta oyuncu Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Bradley Whitford ve Karen Gillan rol alıyorlar.Yönetmen:
Chris SandersSenaryo:
Michael Green, Jack LondonOyuncular:
Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford, Jean Louisa Kelly, Cara Gee , Wes Brown, Terry Notary, Preston Bailey, Colin Woodell, Alex Solowitz, Adam Fergus , David M Sandoval Jr., Brad Greenquist, Chase Victoria, Scott MacDonald, Larry Cedar, Stephanie Czajkowski, Kirk Geiger, Karl Makinen, Micah Fitzgerald, Troy Dillinger, Anthony Molinari, Chris Graham, Allen Kepler, Lisa Y. Sheeler, Chris McLaughlin, Scott Buckley, Heather McPhaulFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
The Call of the WildYapımcı Firma:
Twentieth Century Fox FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
21.02.2020The Call of the Wild Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.