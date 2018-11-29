The Circle'da Açık Atölye Günü…

Açık Atölye Günü. Ziyaretçilerin Sinem Dişli'nin işlerini yakından tanımalarına olanak verecek etkinlik 1 Aralık'ta saat 16:00'da başlayacak.

1 Kasım'dan beri Profesör David Turnbull'un PITCHAfrica projesi kapsamında tasarlanmış modeller, çizimler, fotoğraf ve videolardan oluşan "Havza: Bir Su Hikayesi" sergisine ev sahipliği yapan The Circle, sergiye paralel yeni bir etkinlik düzenliyor. Daha önce İTÜ'nün akademik ortaklığı çerçevesinde, Taşkışla Kampüsü'nde gerçekleşen bir sempozyum ve "Su Kıtlığı Nedir, Nasıl Aşılır?: Orta Doğu'daki Denizsuyu Arıtımı Örneği ve Ötesi" ile "Sürdürülebilirliğin Kökenleri ve Atık Yönetimi" konularında gerçekleşen iki adet KonuŞu etkinliğiyle desteklenen sergi, yeni bir etkinliği daha kapsamına alıyor: Açık Atölye Günü: Sinem Dişli.

The Circle'da yapılacak rehberli sergi turunun ve Dişli'nin sergi kapsamında bulunan çalışması Aşina Olanın İmalatı'nı anlatmasının ardından Sinem Dişli'nin Karaköy'deki atölyesinde Cereyan/Su işleri üzerine detaylı bir sohbet gerçekleştirecek olan katılımcılar, Dişli'nin işlerini yakından tanıma fırsatı bulacak. The Circle, Dişli'nin işlerini yakından tanımak isteyen herkesi Açık Atölye Günü'ne davet ediyor. Etkinlik ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.