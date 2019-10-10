The Core Istanbul tasarım odaklı markalarla bugün başladı

Bugün ve yarın The Core Istanbul hem moda haftasının satışa yönelik boyutunu oluşturacak, hem de yerli ve yabancı satın alma sorumlularını, genç moda girişimcilerini ve moda basını mensuplarını tek bir çatı altında buluşturarak yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak.

Londra, Milano, Varşova, Riyad ve Madrid gibi farklı şehirlerden Harvey Nichols Riyad, Studio Zeta ve Rainbowwawe gibi dünya çapında prestijli mağaza ve showroom'ları temsilen gelen uluslararası satın alma sorumluları, 2 gün boyunca Türk marka ve tasarımcılarla tanışma fırsatı bulacaklar.

Tasarım odaklı ihracat için The Core Istanbul

The Core İstanbul, MBFWI organizasyonunu üstlenen İHKİB'in "Dört Dörtlük Eylem Planı" doğrultusunda tasarım odaklı ihracatı artıma hedefinde önemli bir yer tutuyor. İHKİB 17,6 milyar dolarlık ihracatıyla dünyada 6., AB pazarında ise 3. büyük tedarikçi konumunda bulunan Türkiye'nin,hazır giyim sektörünün moda sektörüne evrilmesiyle bu ihracatı birkaç katına çıkarmayı amaçlıyor ve bu amaç doğrultusunda Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un moda ve tasarım altyapısını güçlendirme anlamında önemini vurguluyor.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "The Core Istanbul, İHKİB olarak hayata geçirdiğimiz Vizyon Belgesi çerçevesindeki Dört Dörtlük Çalışma Programı açısından bizim için oldukça önemli bir etkinlik. Bir hazır giyim ürünün ortalama 20 dolar/kg olan birim fiyatı marka etkisiyle 3 katına, özel tasarım olması durumunda 5 katına çıkabiliyor, bu da tasarım, moda ve markanın çarpan etkisiyle ihracatın geometrik artışını sağlıyor. Yüksek katma değerli tasarımcı ürünlerinin ihracattaki payını artırmayı öngören bu plan doğrultusunda The Core Istanbul ile hem marka ve tasarımcıları satın alma sorumluları ile buluşturuyoruz hem de marka ve tasarımcılar arasında farklı iş birliği modellerini artırmayı hedefliyoruz." diyerek The Core Istanbul hakkında görüşlerini dile getirdi.

Marka ve tasarımcılar bir arada

The Core Istanbul kapsamında İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonlarını sergileyen marka ve tasarımcılar arasında bu sezon Anais&Margaux Paris, Can Oker, Ceren Ocak, Eclectic Concept, Exquise, Filiarmi, IP217, Jaquette, Join Us, Karma Blue Bleu, Kith & Kin, Lug von Siga, Mert Erkan, FUTURISTIKLOVER & Mehmet Emiroğlu, Mehmet Korkmaz, Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, MiiN by Kadir Kılıç, Muun, Natalie Kolyozyan, Özlem Erkan, The Royal Gang, Y Plus by Yakup Biçer, ZELL ve Zeynep Erdoğan yer alıyor.

The Core Istanbul'da taptaze bir moda deneyimi: Meet the Talents

30'a yakın tasarımcı markasının katılımıyla moda endüstrisine güncel ve yaratıcı çözümler sunan The Core Istanbul'un Meet the Talents alanında bu sezon genç ve yetenekli Türk tasarımcıların hazırladıkları sınırlı sayıda tasarım da sektör profesyonelleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Kreatif Direktörü Güneş Güner de The Core Istanbul ile ilgili olarak, "Defilelerde koleksiyonlarını gösterme imkanına sahip tasarımcı ve markaların yanı sıra genç moda girişimcilerine de rastlayabileceğiniz bu alanda farklı koleksiyon parçalarını yakından değerlendirme şansı bulabileceksiniz. The Core İstanbul, gelişecek yeni iş birlikleri için de bir kuluçka merkezi olmayı hedefliyor. 20'nin üzerinde köklü ve gelişmekte olan tasarımcının yanı sıra 10'a yakın tasarım markasının katılımıyla moda endüstrisine farklı tasarımsal çözümler sunan bu yaratıcı platforma bu sezon farklı bir deneyim de eklendi. Meet the Talents alanında genç Türk tasarımcılarının hazırladıkları limitli parçalara mutlaka göz atın." sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.