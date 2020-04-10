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The Crew 2, Bu Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek

Eğer daha önceden sınırlı bir süreliğine oyuncuların beğenisine sunulmuş olan The Crew 2 fırsatlarını kaçırmışsanız, elinize bir yenisi geçti.

10.04.2020 00:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:51
The Crew 2, Bu Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek
Eğer daha önceden sınırlı bir süreliğine oyuncuların beğenisine sunulmuş olan The Crew 2 fırsatlarını kaçırmışsanız, elinize bir yenisi geçti. Ubisoft, Ivory Tower tarafından geliştirilmiş olan yarış oyununu hafta sonu boyunca ücretsiz olarak beğeninize sunuyor.

Fransız yayıncı tarafından yapılan Bedava Hafta Sonu programı kapsamında The Crew 2, 9 Nisan 2020 TSİ 10: 00 - 14 Nisan TSİ 00: 00 arasında PC (Uplay) ve PlayStation 4 üzerinde ücretsiz olarak indirip oynanabilecek.

PlayStation 4 kullanıcısıysanız mutlak suretle PlayStation Plus aboneliğine ihtiyacınız olmayacak ama bu durumda da Crew fonksiyonları veya PvP moduna erişim sağlayamayacaksınız. Diğer türlü Inner Drive güncellemesi dahil oyundaki haritanın tamamı erişiminize açık olacak ve arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz.

Eğer The Crew 2 oyunundan memnun kalır ve tam sürüm geçiş yapmayı isterseniz, Uplay üzerinden % 75 indirimle 67.25 TL ve PlayStation mağazasından 30 Nisan 2020 tarihine kadar Deluxe sürümünü indirimli olarak 64 TL ve Gold sürümünü de indirimli olarak 114 TL'ye alabilmeniz mümkün olacak.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Teknoloji
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