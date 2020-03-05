The Croods 2 Filmi

Joel Crawford'un yönetmenliğini yaptığı macera ve komedi temalı animasyon film
inin orijinal seslendirmelerinde Nicholas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone gibi birbirinden değerli oyuncular görev alıyorlar.Yönetmen:
Joel CrawfordSenaryo:
Dan Hageman , Kirk DeMicco, Kevin Hageman , Chris SandersFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
The Croods 2Yapımcı Firma:
DreamWorks AnimationYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
25.12.2020 The Croods 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.