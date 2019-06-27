The Current War Filmi

Yönetmenliğini Alfonso Gomez-Rejon'un üstlendiği 1880'lerin sonlarında Thomas Edison
ile George Westinghouse arasındaki rekabeti, pazarlanabilir ve sürdürülebilir bir elektrik sistemi yaratma yarışını anlatan film
in senaryosunu Michael Mitnick kaleme aldı. Başrollerinde ise ünlü oyuncular Tom Holland
, Katherine Waterston
, Benedict Cumberbatch
, Michael Shannon
, Sienna Miller
ve Nicholas Hoult
yer alıyor.Yönetmen:
Alfonso Gomez-RejonSenaryo:
Michael MitnickOyuncular:
Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Nicholas Hoult, Katherine Waterston, Matthew MacFadyen, Tuppence Middleton
, Michael Shannon, Damien Molony, Louis Ashbourne Serkis, Simon Kunz, Amy Marston, Celyn Jones, Tom Sweet, Colin Stinton
, John Schwab, Saul Marron, Conor MacNeill, Simon Manyonda, Ekow Quartey, Woody Norman, Tom Bell
, Faye Ormston, Iain McKee, Joseph Balderrama, Benjamin Schnau, Tim Steed, Simon Connolly, Oliver
Powell, Toby Williams
, Liza RossFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
The Current WarYapımcı Firma:
Bazelevs ProductionYapım Yılı:
2017Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
107 dk.Dağıtıcı Firma:
Fabula FilmsVizyon Tarihi:
20.09.2019 The Current War Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.