28 Şubat 2019, 12:54
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The Dark Filmi

The Dark Filmi

The Dark filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Dark filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yıllar önce öldürülen bir kız, zombi olarak yaşamaya devam etmekte ve ormanda avlanmaktadır. Bir arabanın bagajında bulduğu, gözleri kör edilmiş bir çocuğun hayatını bağışlamaya karar verdiğinde, ikisinin de hayatı değişecektir. Akıl almaz işkencelere ve istismara uğrayan bu iki genç, birbirlerine yoldaş olurlar. Tünelin ucunda ışık görünür, ancak yol her an cesetlerle kapanabilir.


Yönetmen: Justin P. Lange
Senaryo: Justin P. Lange
Oyuncular: Nadia Alexander, Toby Nichols, Karl Markovics, Sarah Murphy-Dyson, Dan Beirne, Margarete Tiesel, Dylan Trowbridge, Scott Beaudin, Chris Farquhar
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Dark
Yapımcı Firma: Dor Film Produktionsgesellschaft
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Avusturya
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 17.05.2019

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Kaynak: InterSinema.com