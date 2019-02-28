The Dark Filmi

Yıllar önce öldürülen bir kız, zombi olarak yaşamaya devam etmekte ve ormanda avlanmaktadır. Bir arabanın bagajında bulduğu, gözleri kör edilmiş bir çocuğun hayatını bağışlamaya karar verdiğinde, ikisinin de hayatı değişecektir. Akıl almaz işkencelere ve istismara uğrayan bu iki genç, birbirlerine yoldaş olurlar. Tünelin ucunda ışık görünür, ancak yol her an cesetlerle kapanabilir. Yönetmen:
Justin P. LangeSenaryo:
Justin P. LangeOyuncular:
Nadia Alexander, Toby Nichols, Karl Markovics, Sarah Murphy-Dyson, Dan Beirne, Margarete Tiesel, Dylan Trowbridge, Scott Beaudin, Chris FarquharFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
The DarkYapımcı Firma:
Dor Film Produktionsgesellschaft Yapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
AvusturyaOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
95 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
17.05.2019The Dark Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Kaynak: InterSinema.com