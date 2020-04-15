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The Dark Pictures Anthology: Little Hope'un Tanıtım Fragmanı Yayında

Bandai Namco Entertainment ve Supermassive Games, The Dark Pictures Anthology: Little Hope için bir duyuru fragmanı yayınladılar.

15.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:53
The Dark Pictures Anthology: Little Hope'un Tanıtım Fragmanı Yayında
Bandai Namco Entertainment ve Supermassive Games, The Dark Pictures Anthology: Little Hope için bir duyuru fragmanı yayınladılar. PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyunun bu Yaz mevsiminde çıkması bekleniyor.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope oyununda izole edilmiş sisli Little Hope kasabasında kapana kısılmış olan dört üniversite öğrencisi ve profesörlerinden oluşan beş kişilik grubun hikayesine ortak olacağız. Grup bir yandan kasabadan kaçmanın yolunu bulmaya, bir yandan da kasabanın geçmişinde yaşanmış olan olayların yansımaları ile mücadele etmeye çalışacaklar. Hayatta kalabilmek için de kendilerini kovalayan hayaletlerin arkasındaki gizemi çözmeleri gerekecek.

Hikayenin akışı boyunca dönüşümlü olarak farklı farklı karakterleri yöneteceksiniz. Yine kelebek etkisinin olacağı oyunda, vereceğiniz kararlar hem gidişatı hem de oyunun finalini değiştirebileceksiniz. Yöneteceğiniz karakterlerden Andrew'un ünlü İngiliz oyuncu William Jack Poulter tarafından canlandırılacağını da söylemeden geçmeyeyim. Bu alışık olduğumuz bir durum çünkü önceki Supermassive Games oyunlarında, Hayden Panettiere, Peter Stormare, Rami Malek ve Shawn Ashmore gibi ünlü isimler tarafından canlandırılan karakterleri görmüştük. The Dark Pictures Anthology: Little Hope da geleneği devam ettirecek.

Son olarak, aynı Man of Medan gibi bu oyunda da Paylaşımlı Hikaye Modu ve Film Gecesi Modu bulunacak ve duruma göre çevrimiçi veya aynı sistem üzerinden arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz.

PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulması beklenen The Dark Pictures Anthology: Little Hope için yayınlanmış olan duyuru fragmanına ve yeni ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Xbox One, Teknoloji
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