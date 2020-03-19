The Dark Within Filmi
The Dark Within filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Dark Within filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
19.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:57
David Ryan Keith'in yönettiği ve Paul Flannery'yle birlikte senaryosunu kaleme aldığı film in başrollerinde Kendra Carelli, Mark Wood, Paul Flannery, Niko Foster ve Lisa Cameron yer alıyor.
Yönetmen : David Ryan Keith
Senaryo: David Ryan Keith, Paul Flannery
Oyuncular: Kendra Carelli, Mark Wood, Paul Flannery, Niko Foster, Lisa Cameron, Stephanie Lynn Styles, Liam Matheson, HemDee Kiwanuka, Olivia Murray, Gavin Park, Harry Willis Fleming, Miller Caleb
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: The Dark Within
Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 88 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 12.06.2020
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Yönetmen : David Ryan Keith
Senaryo: David Ryan Keith, Paul Flannery
Oyuncular: Kendra Carelli, Mark Wood, Paul Flannery, Niko Foster, Lisa Cameron, Stephanie Lynn Styles, Liam Matheson, HemDee Kiwanuka, Olivia Murray, Gavin Park, Harry Willis Fleming, Miller Caleb
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: The Dark Within
Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 88 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 12.06.2020
The Dark Within Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler : William Lynn, Yönetmen, Miller, Sinema