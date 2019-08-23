The Empty Man Filmi

David Prior'un yönettiği ve Cullen Bunn'un aynı adlı romanından senaryolaştırdığı The Empty Man'in başrollerini Stephen Root, James Badge Dale, Virginia
Kull, Marin Ireland ve Evan Jonigkeit paylaşıyorlar. Yönetmen:
David PriorSenaryo:
David Prior, Cullen BunnOyuncular:
Stephen Root, James Badge Dale, Virginia Kull, Marin Ireland, Evan Jonigkeit, Joel Courtney, Owen Teague, Samantha Logan, Tanya van Graan , Jessica Matten, Sasha Frolova, Ron Canada, Robert Aramayo, Jamie-Lee Money, Aaron Poole, Connor Dowds, Vere Tindale, Reine Swart, Sven Ruygrok Filmin Türü:
SuçOrijinal Adı:
The Empty ManYapımcı Firma:
20th Century FoxYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
07.08.2020The Empty Man Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.