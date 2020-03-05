The Final Year Filmi

The Final Year Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Başkan Barack Obama'nın dış politika ekibinin son bir yıllık görev süresince sahip oldukları benzersiz bilgileri içeren belgesel, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'na eşi benzeri görülmemiş bir erişim şansı sunuyor. 'The Final Year' ile, sürdürülen 8 yıllık iktidarın ardından, koltuğu bırakmaya hazırlanırken Obama yönetiminin iç işleyişine ilişkin pek çok detay su yüzüne çıkıyor.Greg BarkerBarack Obama, John Kerry, Samantha Power, Ben RhodesBelgeselThe Final YearMotto Pictures2017ABDİngilizce89 dk.01.01.2070