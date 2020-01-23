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The Flash Filmi

The Flash filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Flash filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

23.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:58The Flash Filmi
Bir bilim insanı olan Barry Allen, laboratuvarında çalıştığı sırada beklenmedik bir olayla karşı karşıya kalır. Fırtınalı bir gecede düşen yıldırım, Allen'ın kimyasallarını, kendisini ve malzemelerini korkunç bir şekilde çarpar. Barry tam bu esnada kimsenin hayal dahi edemeyeceği süper güçler kazanır. Artık inanılmaz hızlı bir şekilde hareket edebilmektedir. Kendi şehri olan Central City'nin suçlularının karşısında durabilecek bir süper kahramanı vardır.


: Andy Muschietti
Senaryo: Gardner , Christina Hodson, Harry Lampert
Oyuncular: Ezra Miller
Filmin Türü: Macera
Orijinal Adı: The Flash
Yapımcı Firma: Warner Bros.
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros.
Vizyon Tarihi: 01.07.2022

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Kaynak: InterSinema.com

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