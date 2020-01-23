The Flash Filmi

Bir bilim insanı olan Barry Allen, laboratuvarında çalıştığı sırada beklenmedik bir olayla karşı karşıya kalır. Fırtınalı bir gecede düşen yıldırım, Allen'ın kimyasallarını, kendisini ve malzemelerini korkunç bir şekilde çarpar. Barry tam bu esnada kimsenin hayal dahi edemeyeceği süper güçler kazanır. Artık inanılmaz hızlı bir şekilde hareket edebilmektedir. Kendi şehri olan Central City'nin suçlularının karşısında durabilecek bir süper kahramanı vardır.Yönetmen: Andy MuschiettiSenaryo: Gardner Fox, Christina Hodson, Harry LampertOyuncular: Ezra MillerFilmin Türü: MaceraOrijinal Adı: The FlashYapımcı Firma: Warner Bros.Yapım Yılı: 2022Yapım Ülkesi: ABDOrijinal Dili: İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros.Vizyon Tarihi: 01.07.2022The Flash Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.