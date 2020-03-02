The Friend Filmi

Matthew'in eşi Nicole amansız bir hastalığa yakalanmıştır ve sadece altı ay ömrü kalmıştır. Hastalığı nedeniyle karısının öleceğini öğrenen Matthew, büyük bir yıkıma uğrar. Onları bu zorlu dönemlerinde yalnız bırakmak istemeyen Matthew’ın en yakın arkadaşı, destek olabilmek için çiftin evine taşınmaya karar verir. Arkadaşlarının eve taşınmasının etkisi ise, onların hayal ettiklerinden de fazla olur.Yönetmen:
Gabriela CowperthwaiteSenaryo:
Brad Ingelsby Oyuncular:
Dakota Johnson, Casey Affleck, Jason Segel, Gwendoline Christie, Cherry Jones, Violet McGraw, Ahna O'Reilly, Azita Ghanizada, Reed Diamond, Marielle Scott, Michael Papajohn, Isabella Kai, Jennifer Pierce Mathus, Ritchie Montgomery, Chandler Head, Jacinte Blankenship , T.C. Matherne, Denée Benton, Brenda Currin, Sampley Barinaga, Rashmi Rustagi, Jeronimo Spinx , Fawad Siddiqui, Evangeline Lindes, Jake Owen, Gerald Brodin, Mike Lutz, Mark Costello, Sameer Ali Khan, Marguerite PonsFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
The FriendYapımcı Firma:
Filmartı FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
124 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
25.09.2020 The Friend Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.