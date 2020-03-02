The Friend Filmi

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Matthew'in eşi Nicole amansız bir hastalığa yakalanmıştır ve sadece altı ay ömrü kalmıştır. Hastalığı nedeniyle karısının öleceğini öğrenen Matthew, büyük bir yıkıma uğrar. Onları bu zorlu dönemlerinde yalnız bırakmak istemeyen Matthew’ın en yakın arkadaşı, destek olabilmek için çiftin evine taşınmaya karar verir. Arkadaşlarının eve taşınmasının etkisi ise, onların hayal ettiklerinden de fazla olur.Gabriela CowperthwaiteBrad IngelsbyDakota Johnson, Casey Affleck, Jason Segel, Gwendoline Christie, Cherry Jones, Violet McGraw, Ahna O'Reilly, Azita Ghanizada, Reed Diamond, Marielle Scott, Michael Papajohn, Isabella Kai, Jennifer Pierce Mathus, Ritchie Montgomery, Chandler Head, Jacinte Blankenship , T.C. Matherne, Denée Benton, Brenda Currin, Sampley Barinaga, Rashmi Rustagi, Jeronimo Spinx , Fawad Siddiqui, Evangeline Lindes, Jake Owen, Gerald Brodin, Mike Lutz, Mark Costello, Sameer Ali Khan, Marguerite PonsDramaThe FriendFilmartı Film2019ABDİngilizce124 dk.CJ Entertainment Turkey25.09.2020