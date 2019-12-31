The Gentlemen Filmi

Mickey Pearson, Londra’da kurduğu dev suç imparatorluğunu bırakıp ailesiyle birlikte Amerika’ya dönmeye kararlıdır. İşlerini devretmek için ünlü milyarder Matthew ile anlaşmayı planlarken, bir yandan da gözü gibi baktığı arazilerini Coach ve çetesinden korumaya çalışır. Attığı her adımı takip eden özel dedektif Fletcher ise Mickey’nin çevirdiği dolapları ortaya çıkarma peşindedir. Bu sonu gelmeyen entrikalar ağında, Mickey hayal ettiği gibi işin içinden sıyrılabilecek midir?
Kariyerinde önemli bir yeri olan suç film
leriyle ünlenen Guy Ritchie'nin yeni film
i The Gentlemen'de Matthew McConaughey'in ot imparatorluğu kurmuş ancak artık emekli olmak isteyen bir iş adamına hayat veriyor. Diğer karakterlerden McConaughey’in eşini Michelle Dockery; Vietnamlı gangsteri Henry Golding; McConaughey’in gizlice fotoğraflarını çeken ve ona şantaj yapmaya çalışan fotoğrafçıyı Hugh Grant ve dövüşçüleri eğiten Coach adındaki adamı da Colin Farrell canlandırıyor.Yönetmen:
Guy RitchieSenaryo:
Guy Ritchie, Ivan Atkinson, Marn DaviesOyuncular:
Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy StrongFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
The GentlemenYapımcı Firma:
Filmartı FilmYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
113 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
14.02.2020 The Gentlemen Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.