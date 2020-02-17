The Green Knight Filmi

Yeşil Şövalye ile yüzleşmek için zorlu bir savaşa girişen Karl Arthur’un yeğeni Sir Gawain’in hikayesini konu ediniyor. Krallığa olan bağını kanıtlamak için kendisine meydan okuyan düşmanı Yeşil Şövalye'ye karşı zorlu bir mücadeleye girişen Sir Gawain, destansı bir yolculuğa çıkar.Yönetmen:
David LowerySenaryo:
David LoweryOyuncular:
Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan, Erin Kellyman, Helena Browne, Ralph Ineson, Emilie Hetland, Anthony Morris, Megan Tiernan, Noelle Brown, Aaron Edo, Youssef Quinn, Margeaux Wright, Tyrone KearnsFilmin Türü:
FantastikOrijinal Adı:
The Green KnightYapımcı Firma:
Chantier FilmsYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABD, İrlandaOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Chantier FilmsVizyon Tarihi:
29.05.2020 The Green Knight Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.