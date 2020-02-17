The Green Knight Filmi

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Yeşil Şövalye ile yüzleşmek için zorlu bir savaşa girişen Karl Arthur’un yeğeni Sir Gawain’in hikayesini konu ediniyor. Krallığa olan bağını kanıtlamak için kendisine meydan okuyan düşmanı Yeşil Şövalye'ye karşı zorlu bir mücadeleye girişen Sir Gawain, destansı bir yolculuğa çıkar.David LoweryDavid LoweryDev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan, Erin Kellyman, Helena Browne, Ralph Ineson, Emilie Hetland, Anthony Morris, Megan Tiernan, Noelle Brown, Aaron Edo, Youssef Quinn, Margeaux Wright, Tyrone KearnsFantastikThe Green KnightChantier Films2020ABD, İrlandaİngilizceChantier Films29.05.2020