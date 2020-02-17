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The Green Knight Filmi

The Green Knight filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Green Knight filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

17.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:58The Green Knight Filmi
Yeşil Şövalye ile yüzleşmek için zorlu bir savaşa girişen Karl Arthur’un yeğeni Sir Gawain’in hikayesini konu ediniyor. Krallığa olan bağını kanıtlamak için kendisine meydan okuyan düşmanı Yeşil Şövalye'ye karşı zorlu bir mücadeleye girişen Sir Gawain, destansı bir yolculuğa çıkar.


Yönetmen: David Lowery
Senaryo: David Lowery
Oyuncular: Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan, Erin Kellyman, Helena Browne, Ralph Ineson, Emilie Hetland, Anthony Morris, Megan Tiernan, Noelle Brown, Aaron Edo, Youssef Quinn, Margeaux Wright, Tyrone Kearns
Filmin Türü: Fantastik
Orijinal Adı: The Green Knight
Yapımcı Firma: Chantier Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD, İrlanda
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Chantier Films
Vizyon Tarihi: 29.05.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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