The Happy Prince Filmi

“The Happy Prince”, geç Victoria dönemi Britanya
'sının en başarılı ve ünlü yazarlarından biri olan Oscar Wilde’ın çileli son günlerini anlatıyor. Eşcinsel olduğu gerekçesiyle iki yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılan yazar hayatının kalan üç yılını da sürgünde geçirir. Bir zamanlar şerefine kadeh kaldırılan ünlü yazar artık sefillik içinde yaşamakta ve her geçen gün sağlığı ve parası tükenmektedir.Yönetmen:
Rupert EverettSenaryo:
Rupert EverettOyuncular:
Rupert EverettFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
The Happy PrinceYapımcı Firma:
Entre Chien et LoupYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
İngiltere, Belçika, İtalya, AlmanyaOrijinal Dili:
Latince, İngilizce, Fransızca, İtalyancaFilmin Süresi:
105 dk.Dağıtıcı Firma:
Özen FilmVizyon Tarihi:
01.01.2070 The Happy Prince Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.