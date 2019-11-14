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The Happy Prince Filmi

The Happy Prince filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Happy Prince filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

14.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:58The Happy Prince Filmi
“The Happy Prince”, geç Victoria dönemi 'sının en başarılı ve ünlü yazarlarından biri olan Oscar Wilde’ın çileli son günlerini anlatıyor. Eşcinsel olduğu gerekçesiyle iki yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılan yazar hayatının kalan üç yılını da sürgünde geçirir. Bir zamanlar şerefine kadeh kaldırılan ünlü yazar artık sefillik içinde yaşamakta ve her geçen gün sağlığı ve parası tükenmektedir.


Yönetmen:Rupert Everett
Senaryo:Rupert Everett
Oyuncular:Rupert Everett
Filmin Türü:Biyografi
Orijinal Adı:The Happy Prince
Yapımcı Firma:Entre Chien et Loup
Yapım Yılı:2018
Yapım Ülkesi:İngiltere, Belçika, İtalya, Almanya
Orijinal Dili:Latince, İngilizce, Fransızca, İtalyanca
Filmin Süresi:105 dk.
Dağıtıcı Firma:Özen Film
Vizyon Tarihi:01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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