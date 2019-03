The Hole İn The Ground Filmi

The Hole in the Ground Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sarah O’Neill genç ve bekar bir annedir. Oğlu Chris ile birlikte kırsal bir kesimde bulunan bir eve taşınan Sarah, sıkıntılı geçmişlerini ardında bırakarak yeni bir başlangıç yapmayı umut eder. Ancak işler pek de onun düşlediği gibi gitmez. Evlerinin arkasında bulunan ormana yürüyüşe çıktıkları bir gün Chris aniden ortadan kaybolur. Çaresizce ormanın içinde oğlunu arayan Sarah bu sırada devasa bir çukur keşfeder. Sonunda oğlunu bulan Sarah her şeyin yoluna girdiğini düşünür. Ancak bir süre sonra küçük çocuk kimsenin anlam veremediği tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Yaşananlardan sonra oğlu için endişelenmeye başlayan Sarah, oğlunu göz hapsinde tutmaya başlar. Bu sırada ortaya çıkan gizemli bir komşu Sarah’ın iyice tedirgin olmasına neden olur. Çok geçmeden genç kadın korkunç bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.Lee CroninLee Cronin, Stephen ShieldsSeána Kerslake, James Quinn Markey, Simone Kirby , Steve Wall, Eoin Macken, Sarah Hanly, James Cosmo , Kati Outinen, Bennett Andrew, David Crowley , John Quinn , Stevie Greaney, Chloe Grogan, Jake Grogan, Miro Lopperi, David McMahonKorkuThe Hole in the GroundSavage Productions2019İrlandaİngilizce90 dk.TME (The Moments Entertainment)14.06.2019