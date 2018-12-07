The Informer Filmi

Eski bir özel kuvvetler ajanı olan Pete Koslow, suçlu bulunduğu bir olay sonucu hüküm giyer. Uzun süre hapishanede yatan adam tahliye olunca hayatına yeni bir sayfa açmaya karar verir. Ancak Pete, ailesine kavuşup, hayatına yeni bir başlangıç yapmak için kendisine teklif edilen işi kabul etmek zorunda kalır. Adamın yapması gereken şey ise Polonyalı bir uyuşturucu çetesini çökertmektir. Eski ajan bu gizli iş için FBI ile iş birliği yapar. Ancak çetenin lideri ve FBI’daki yozlaşmış ajanlar, adamı yeniden hapishaneye göndermeye çalışmaktadır. Pete, özgürlüğe giden bu son adımda, bir takım işlerin yanlış gittiğini fark eder. Kimliğinin açıklanması ile tehdit edilen Pete, hayatı için savaşmak zorunda kalır. Yönetmen:
Andrea Di StefanoSenaryo:
Andrea Di Stefano, Börge Hellström, Rowan
JoffeOyuncular: Joel Kinnaman
, Rosamund Pike
, Common, Clive Owen
, Ana de Armas, Ruth Bradley
, Martin McCann, Jenna Willis, Nasir Jama, Eugene Lipinski
, Dilyana Bouklieva, Edwin De La Renta, Jorge Leon
Martinez , Aylam Orian, Gene Gabriel, Scott Anderson
, Roy BeckFilmin Türü:
SuçOrijinal Adı:
The InformerYapımcı Firma:
Thunder Road PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Chantier FilmsVizyon Tarihi:
22.03.2019The Informer Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
07 Aralık 2018 Cuma 15:54